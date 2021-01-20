Yasa dışı bahiste 26 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik sürdürdüğü çalışmalarda 28 kişilik bir şebeke tespit edip takibe aldı. Altı ay boyunca sürdürülen çalışmalarda başını Fatih B. isimli aynı suçtan sabıkalı bir şahsın çektiği şebekenin internet üzerinden bahis oynamak isteyenlere bankaların Karekod “QR” uygulaması üzerinden işlem yaptırdığı tespit edildi.



Geçtiğimiz hafta harekete geçen Siber Şube ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 26’sını gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerde 33 telefon, 34 sim kart, iki bilgisayar, üç tabanca ve 105 bin 700 lira paraya el koyan ekipler, milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiğini belirlediği şebekenin elde ettiği paraların büyük bir kısmını ise yurt dışı kaynaklı bahis şebekelerine aktardığını tespit etti. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “7258 Sayılı Kanun’a muhalefet” ve “”Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 26 şüphelinin tamamı tutuklanıp cezaevine kondu.











