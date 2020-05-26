26.05.2020 - 14:20 | | İHA
Yasağa rağmen orkestra kurup göbek attılar
Tüm Türkiye bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması yaşarken, Osmaniye’de Roman vatandaşların yaşadığı mahallede bir evin bahçesinde toplananlar orkestra kurup çiftetelli oynadı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Osmaniye'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evin bahçesinde toplanan Roman vatandaşlar orkestra kurup müzik eşliğinde göbek atıp uzun süre oynadılar. Ara ara silahların da ateş edildiği mahalleye ihbar üzerine polis ekipleri gelip kalabalık grubu uyarılarla dağıtmaya çalıştı. Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde 9 metrekarelik 'yeni normal' düzenlemesiAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yeni hayat düzeninde yeni kurallar uygulanacak. Tatilciler plaja rastgele havlu serip güneşlenemeyecek ve 9 metrekarelik özel alanları kullanmak zorunda olacak. Tatilcinin boşalttığı özel alan dezenfekte edildikten 20 dakika sonra yeni birine tahsis edilecek ve plajda artık sigara içmek de yasaklandı.