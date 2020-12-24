24.12.2020 - 12:01 | | DHA
Yasağa uymayan 2 iş yeri ve müşterilerine para cezası
Sivas'ta polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde yasak olmasına rağmen müşteri kabul edildiği belirlenen okey salonu ile kıraathaneye yapılan baskında müşteri ve iş yeri sahiplerine toplam 15 bin 708 lira para cezası uygulandı. 2 İş yeri, kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği gerekçesiyle kapatılarak, mühürlendi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde denetimlerini sürdürüyor. Polis, il merkezindeki bir okey salonu ile kıraathaneye yasak olmasına rağmen müşteri kabul edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Adreslere baskın yapan polis, 24 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 392'şer liradan toplam 9 bin 408 lira, işletme sahiplerine ise 3 bin 150'şer liradan 6 bin 300 lira ceza kesti. Ayrıca, kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği tespit edilen 2 iş yerinin de İl Sağlık Müdürlüğü’nce mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
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