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01.12.2020 - 14:52 | | DHA

Yasağı deldi, gülerek poz verdi

Türkiye genelinde hayata geçirilen yeni koronavirüs tedbirleri üzerine harekete geçen polis, İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler uyarıldı. Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı. Maskesi burun altında olan bir kadın görüntülendiğini fark edince maskesini indirerek kameraya poz verdi. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

İstiklal Caddesi'nde kamerayı görünce maskeyi indirip poz verdi
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görünce maskeyi indirip poz verdi
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görünce maskeyi indirip poz verdi
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Koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine ülke genelinde yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler ile birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske denetimi yaptı.

Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı.  Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler tek tek uyarıldı. 

KAMERAYI GÖRÜNCE MASKEYİ İNDİRDİ 

Maskesi burun altında olan bir kadın kameranın kendisini görüntülediğini fark edince maskesini tamamen indirerek poz verdi. Yabancı uyruklu kadın daha sonra yoluna devam etti. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.  

Yasak aşkta şoke eden son! Anlattıkları 'pes' dedirttiBursa'da Yusuf A. (37), evinde geceyi birlikte geçirdiği evli Nuray E.'yi (32) fenalaşması üzerine kıyafetlerini giydirip, kapının önüne bıraktı. Polisi arayıp, 'kadın bayılmış' ihbarında bulunan Yusuf A., Nuray E.'nin öldüğünü öğrenince kaçtı. Kadının cep telefonunu da alan Yusuf A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
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