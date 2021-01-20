Yasak aşk cinayetinde kadın ve sevgilisine müebbet hapis

Olay, 13 Ocak 2019'da merkez Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Hacire Ürkek (57) , iddiaya göre eşi Recep Ürkek'in kahvehaneye gittiği sırada gönül ilişkisi yaşadığı Veysi Önalan'ı (59),, eve çağırdı. Ancak bir süre sonra cep telefonunun şarjı biten Recep Ürkek eve döndü. Ürkek, oturma odasında sigara görmesi üzerine eşi Hacire Ürkek'e evde kimin olduğunu sordu. Eşi çelişkili cevaplar verince Recep Ürkek, evde arama yaptığı sırada Veysi Önalan'ı gördü. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hacire Ürkek, kavgada gönül ilişkisi yaşadığı Veysi Önalan'a destek olup, eşi Recep Ürkeki' bıçakla öldürdü.

Olayın ardından ikili Recep Ürkek'in cansız bedenini bir karton kutuya koyup, kapının önüne çıkardı. Önalan'nın yaralı olması nedeniyle cesedi taşıyamayan ikili, karton kutuyu kapının önünde bırakıp kaçtı. Apartman sakinlerinden birinin karton kutudan kan aktığını fark etmesiyle olay polise bildirildi. Apartmana gelen polis ekipleri, karton kutuyu açtıklarında Recep Ürkek'in cesediyle karşılaştı.



ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ



Şüphelilerin bulunması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Apartman çevresi ve kaçış güzergahlarındaki yüzlerce güvenlik kamerası ile mobese görüntüsünü inceleyen özel ekip, olaydan sonra Recep Ürkek'in eşi Hacire Ürkek'i bir akrabasının evinde yakaladı. Yaralı Önalan ise gittiği bir hastanede gasbedildiğini belirtip, çelişkili ifadeleri üzerine hastane polisinin dikatiyle tedavi olmadan hastaneden kaçmak isterken, yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından Ürkek ve Önalan sevk edildikleri adliyedeki mahkemede tutukladı.



'EŞİMİ AYAK VE BAŞ KISMINDAN POŞETLEYİP, ÇÖP DİYE BİNANIN İÇİNE SÜRÜKLEDİM'



Hacire Ürkek ve Veysi Önalan'ın yargılanmasına Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada ifade veren Hacire Ürkek, olayın tüm ayrıntılarını anlattı. Eşi Recep Ürkek'in eve geldiğinde sigara kokusundan şüphelenip evde arama yaptığı sırada Veysi Önalan'ı görmesi üzerine kavga çıktığını anlatan Hacire Ürkek, "Olay günü kahvaltı ettikten sonra eşim kahveye gideceğini söyledi. Veysi arayıp kocamın evde olup olmadığını sordu. Ben de gelmesini istedim. Mutfakta otururken Veysi sigara yaktı. 10 dakika sonra kocam kapıyı anahtarla açmaya çalıştı. Arkadan kilitlediğim için açamayınca zili çaldı. Veysi banyoya saklandı. Kocam içeri girince sigara kokusunu alınca 'Evde biri mi var. Kim sigara içti' dedi. 'Ben içtim' deyince 'Sen kullanmıyorsun doğru söyle' dedi ve odaları aramadı. Veysi'yi görünce mutfaktaki bıçağı karnına sapladı. Boğuşurken Veysi bıçağı eşime vurdu. Eşim ölünce Veysi'ye pansuman yaptım. O gece kız kardeşime gittim. Ertesi akşam eve geldiğimde eşim banyoda kaskatı yatıyordu. O gece uyudum, sabah olunca tekrar kız kardeşime gittim. Çay içtikten sonra siyah çöp poşeti ve koli aldım. Eşimi ayak ve baş kısmından poşetleyip bantla koliledikten sonra çöp diye binanın içine sürükledim. Banyodaki kan lekelerini temizleyip kardeşimin evine gittim" diye konuştu.



'HACİRE ELİNDEKİ BIÇAĞI KOCASININ BOYNUNA SAPLAYINCA ADAM YIĞILDI'



Duruşmada Veysi Önalan ise Hacire Ürkek ile 10 yıla aşkın ilişkileri olduğunu belirterek, "Hacire ile ailecek görüştüğümüz için yakınlaştık. 10 yıllık ilişkimiz var. O gün Hacire'nin beni arayacağını biliyordum. 3 günde bir görüşürdük. Dayanamayıp ben aradığımda, 'Recep evde yok, gel' dedi. Mutfağa geçince sigara yaktım. Kapı çalınca banyoya saklandım. Karısına, 'Sen birini mi saklıyorsun' dedi. Fırsat bulup kaçmak istiyordum, ancak beni bulunca boğuştuk. Bıçağı bana vurunca bende onun karnına vurdum. Hacire elindeki bıçağı kocasının boynuna saplayınca adam yığıldı. Hacire üzerimi soydu, vücudumu yıkadıktan sonra elektrikli sobayı açıp üzerimi örttü. Kan kaybettiğim ve korktuğum için 6 saat sobanın önünde baygın kaldım. Hacire sürekli gelip nasıl olduğumu kontrol ediyor, bir yandan da benim kanlı elbiselerimi yıkayıp ütülüyordu. Gece eve gidince eşime ve çocuklarıma gaspa uğradığımı söyledim. Ailemin iknasıyla hastaneye yatırıldım" dedi.



HACİRE, POLİSE VE 112'YE HABER VERMEDEN CESEDİ EVDE İKİ GÜN BIRAKMIŞ



Sanıkların beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda, sanık Veysi Önalan ve sevgilisi Hacire Ürkek'in Recep Ürkek'i birlikte öldürdükleri kanaatine varıldığına yer verilirken, Hacire'nin cinayetten sonra eşinin cesedinden kurtulabilmek için onu cenin pozisyonu alacak şekilde poşetleyip koliledikten sonra binadaki asansörün önüne bırakıp evdeki kan lekeleri ve elbiseleri yıkadığı için suç delillerini gizlediğini belirtti. Eşinin korunan yaşam hakkını ihlal eden Hacire'nin olaydan sonra soğukkanlılıkla polise ve 112'ye haber vermeden cesedi evde iki gün bırakıp ardından kolileyip çöp diye attığı için hakkında taktiri indirim uygulanmasına da yer olmadığına yer verilen kararda, sanığı 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.



VEYSİ ÖNALAN HAKKINDA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANAMADI



Mahkemede, Veysi Önalan'ın ise cinayet sonrası evde 6 saat boyunca dinlenip kanlı elbiselerinin kurumasını beklediğini, hiçbir pişmanlık göstermeden cesedi olduğu yerde bırakıp kendi evine giderek çocuklarına gasp edildiğini söyleyerek yalan beyanla yaralanmasını haklı göstermeye çalıştığını belirtildi. Mahkeme, Hacire'nin hayattaki en yakını olan eşini ahlaken kabul edilemeyecek şekilde aldatıp Veysi'yi müşterek konuta almasıyla Recep'in duygu dünyasını derinden etkilediğini belirtti. Mahkeme, 27 yıl evlilik hayatı süren, orta yaşlı ve çocukları olmayan Recep'in hayattaki en yakını eşi Hacire'nin eve başka erkeği almasının oluşturduğu duygu durumunda eşinden şüphelenip odaları ararken Veysi ile karşılaşıp boğuştukları için sanık Veysi hakkında haksız tahrik indirimi uygulanamayacağına hükmetti. Veysi Önalan'da müebbet hapisle cezalandırıldı.