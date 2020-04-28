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28.04.2020 - 07:00 | | Gökhan Karakaş / İstanbul

Yasak bitince sokağa akın ettik

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, dün cadde ve sokaklarda büyük hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar alışveriş için sokağa çıkarken PTT önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe birçok yerde unutuldu

Yasak bitince sokağa akın ettik
Gökhan Karakaş / İstanbul

Dünyayı tehdit eden koronavirüs önlemleri çerçevesinde ilan edilen dört günlük sokağa çıkma yasağının sonunda adeta alışveriş yarışı yaşandı. D-100 karayolunda hafif bile trafik oluşurken, vatandaşlar Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar gibi ilçelerin merkezlerine akın etti. Sosyal mesafeye yine uyulmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla birleştirilerek dört güne çıkartılan sokağa çıkma yasağının ardından çarşılar adeta insan akınına uğradı. Azaltılan toplu taşıma sefer ve araçlarına rağmen öğle saatlerinden itibaren ilçe merkezlerine gelen vatandaşlar, en çok et ve gıda gibi mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için çabaladı.

Yasak bitince sokağa akın ettik



Çarşıda yoğunluk

Temel tüketim maddelerinin yanı sıra marketlerin önünde de uzun kuyruklar oluştu. Anadolu yakasının en kalabalık görüntüsü Kadıköy’de yaşandı. Kadıköy Tarihi Çarşı içindeki esnaf kalabalığa yetişmekte zorlandı. Balıkçıların, şarküterilerin ve manavların bulunduğu Yağlıkçı İsmail Sokak’taki kalabalık zaman zaman yürümeyi zorlaştırdı.

Yasak bitince sokağa akın ettik



Maske takmadılar

Kadıköy PTT önündeki kuyruk ise mesai saati sonuna kadar devam etti. Mesai saati sonunda işyerlerinden çıkarak Kadıköy’e gelenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle koronavirüs önlemleri sık sık ihlal edildi. Çarşı içindeki tüm dükkanların önünde sosyal mesafenin tamamen ihlal edildiği görülürken, maske ve eldiven takmayan işyeri çalışanları günün dikkat çeken başka bir detayı oldu.

Fotoğraflar: Ünal Çam, Ozan Güzelce

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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