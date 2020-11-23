Yasak bitti, herkes kendini sokağa attı

Türkiye genelinde alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu 20.00-10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, dün sabah saat 10.00’da sona erdi. Denetimlerini artıran polis ekipleri, yasaktan muaf olanların belgelerini kontrol ederek, kısıtlamaya uymayanları affetmedi. Tedbirleri dikkate almayanlara ceza kesildi. Yasağın sona ermesinin ardından da birçok kentte herkes yine sokaktaydı.

Balık tutup, yürüyüş..

Vaka sayısının Türkiye ortalamasının üstünde seyrettiği İstanbul’da gece sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar meydanlara ve sahillere akın etti. Aranvutköy, Bebek, Ortaköy ve Eminönü Sahilleri ile Caddebostan 10.00’dan sonra oldukça kalabalıktı. Sahilllere gelenlerin kimi balık tuttu, kimi de yürüyüş yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde de öğle saatlerinde yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaş ve çocuklar da parklara akın etti. İstanbul Valiliği, kentte kısıtlamaları ihlal eden 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildiğini açıkladı.

‘Stres atıyoruz’

Soluğu Arnavutköy Sahili’nde alan Mehmet Yılmazkaya, normal günlerde sabah 5’te balık tutmaya geldiğini belirtirken, “Ancak yasak bittiği gibi kendimi buraya attım. Bu yorucu süreç içerisinde biraz stres atmaya çalışıyoruz” dedi. Sahilde yürüyüş yapan 68 yaşındaki Meliha Keskin de “Hava soğuk da olsa biraz deniz havası almaya geldik. Bir an önce bu hastalıktan kurtulup eski özgürlüğümüze kavuşmak istiyoruz” diye konuştu.

Ortaköy ve Bebek Sahili’nde de görüntü aynıydı. Sahil kenarına akın eden vatandaşlar, yiyeceklerini kumpir alarak sahildeki banklara oturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasının son bulduğu dakikalarda Kadıköy Sahili’nde vatandaşlar gökkuşağı sürpriziyle karşılaştı.

Köprüde yer kalmadı

Eminönü Meydanı’nda ise eski kalabalıktan eser yoktu. Yasaktan sonra dışarı çıkan vatandaşların bazıları burada deniz havası alarak bol bol fotoğraf çektirdi. Balık tutmak isteyenlerin uğrak yeri olan Galata Köprüsü’nde olta sallayacak yer kalmamıştı. Arkadaşlarıyla balık tutmaya gelen Mehmet Bayram, “Akşam yine eve kapanacağız. Saat 8 olmadan eve gideceğiz. Yasaklardan bunaldık” ifadelerini kullandı.

Yasaktan hemen sonra en fazla kalabalığın olduğu iki yer ise Taksim Meydanı ve Şirinevler Meydanı oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yabancı turistler ağırlıktaydı. Kısıtlamanın kalkmasıyla Şirinevler Meydanı’na gelen vatandaşlardan TIR şoförü Mahmut Bulut, “Bende maske var ama başkalarında yok” derken, Arslan Köroğlu da, “Kısıtlamalar yararımıza olan bir şey. Herkes uygulamaya uysa kimse hasta olmaz” diye konuştu.

BÜFE ÖNÜNDE KUYRUK

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğunluğuna döndü. İstiklal Caddesi’nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta ve restoranlar içeriye müşteri almıyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydanı’ndaki büfelerin önünde mesafesiz kuyruklar oluştu.