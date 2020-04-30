Yasak dinlemediler! 12 kişi lokalde basıldı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Fatih, Aksaray Mahallesi, Sorguççu Sokak üzerinde yapılan denetimde dün saat 22.00 sıralarında iş yerinin açık olduğu ve içeride bazı vatandaşların bulunduğu belirlendi.

Aralarında iş yeri sorumlusunun bulunduğu 12 kişi hakkında TCK'nin 195. maddesine muhalefet ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180'er TL idari para cezası uygulandı. İşyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.