Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanında Yıldız, Leyla ve Halit'i basıyor!

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinde bu hafta Yıldız'ın tüm istekleri Halit tarafından veto edilir. Halit'in bu tavrının ardında yatan sebepleri araştıran Yıldız ve Ender, Halit'in Leyla ilişkisi olduğundan şüphelenir. Yıldız, Halit ve Leyla'yı aynı evde basar. Halit'in Yıldız'ın bu beklenmedik baskınına nasıl cevap vereceği büyük merak konusudur. Kapıda Yıldız'ı gören Leyla neye uğradığını şaşıracaktır.

YASAK ELMA 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI