03.02.2020 - 11:53 |
Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanında Yıldız, Leyla ve Halit'i basıyor!
Fox TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisi 67. yeni bölümde Yıldız, kendisine kötü davranan Halit'in ne işler karıştırdığını merak eder. Ender ve Yıldız, Leyla'nın peşine adam takar. Leyla'ya ev tutan Halit fırsat buldukça Leyla'yı ziyaret etmektedir. Durumu fark eden Yıldız, Leyla ve Halit'i basacaktır. Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı ile bu akşam Fox TV'de...
Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinde bu hafta Yıldız'ın tüm istekleri Halit tarafından veto edilir. Halit'in bu tavrının ardında yatan sebepleri araştıran Yıldız ve Ender, Halit'in Leyla ilişkisi olduğundan şüphelenir. Yıldız, Halit ve Leyla'yı aynı evde basar. Halit'in Yıldız'ın bu beklenmedik baskınına nasıl cevap vereceği büyük merak konusudur. Kapıda Yıldız'ı gören Leyla neye uğradığını şaşıracaktır.
YASAK ELMA 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.