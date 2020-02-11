11.02.2020 - 00:34 |
Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Yasak Elma 68. son bölümde Yıldız'dan Halit'e büyük şok!
Yasak Elma 68. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin son bölümünde Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak Halit'ten ayrılmaya karar verdi ve izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı...
YASAK ELMA 68. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır. Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır. Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir. Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
YASAK ELMA 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.