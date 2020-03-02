Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı! Şahika'dan yeni karar

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Yasak Elma 71. yeni bölümünde neler olacak? İşte fragman...

YASAK ELMA 71. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halit’in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.

Halit’in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika’dır. Şahika’nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.

YASAK ELMA FRAGMAN