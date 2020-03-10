Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı... 72. son bölüm izleme linki

Yasak Elma 72. bölüm dün akşam ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından 73. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde şirkete yeni gelen Kerem, Yıldız'a ilk dakikadan ilgisini belli ediyor. Yıldız onu itici bulurken neler yaşanacağı merak ediliyor. Öte yandan dibe vurmuş olan Halit bir çıkış bulmaya çalışıyor. Zor günler geçiren Halit, Şahika'nın asistanı olmayı bile kabul ediyor. Şahika ile Ender'in karşılıklı hamlelerinden sonra kimin üstünlük sağlayacağı ise merak konusu...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.

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