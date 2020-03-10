10.03.2020 - 01:31 |
Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!- Yasak Elma 72. son bölüm izleme linki yayında mı?
FOX TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Yasak Elma, 72. yeni bölümüyle yine nefesleri kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Büyük ilgi gören dizinin son bölümünde Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişirken, beklenmedik bir şekilde gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkiledi ve ortalık karıştı. İşte merakla beklenen Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı ve 72. son bölüm izleme linki yayınlandı mı sorusunun cevabı...
YASAK ELMA 72. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.
YASAK ELMA 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
YASAK ELMA 72. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Yasak Elma 72. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...