22.06.2020 - 10:27 |
Yasak Elma bu akşam var mı? Ne zaman yayınlanacak?
Bugün Yasak Elma'nın yayınlandığı gün... Diziye corona virüs nedeniyle ara verildi. Kontrollü sosyal hayata geçilirken bazı diziler de yyaın hayatına başladı. Şimdi Yasak Elma'nın akıbeti merak ediliyor.
Her pazartesi ekrana gelen Yasak Elma Aylardır yayınlanmıyor. Dizinin sıkı takipçileri bazı dizilerin ekrana gelmeye başlamasıyla birlikte Yasak Elma'nın yayınlanıp yayınlanmayacağını sorguluyor. İşte bilgiler...
YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI?
Yasak Elma bu akşam ekranda olmayacak. Yayın akışında Yaparsın Aşkın adlı yarışma yer alıyor. Dizinin ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor.