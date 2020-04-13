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13.04.2020 - 11:34 |

Yasak Elma bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma birkaç haftadır Fox TV ekranlarında yayınlanmıyor. Corona virüs nedeniyle setlere ara verilirken izleyiciler pazartesi günü olması sebebiyle 'Yasak Elma bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularına ağırlık vermiş durumda...

Yasak Elma bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

 

Her pazartesi günü seyirciler tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma corona virüs nedeniyle ekrana gelmiyor. Binlerce vatandaş yeni bölümü merak ederken 'Yasak Elma bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorus her hafta ısrarla soruluyor.

YASAK ELMA NEDEN YOK?

Yasak Elma 74. bölüm ekrana gelmezken corona virüsü nedeniyle setlere ara verilmiş durumda... Bu nedenle Yasak Elma yeni bölüm yayınlanmayacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

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