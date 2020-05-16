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16.05.2020 - 19:13 | | DHA

Yasak nedeniyle 42 gündür görüşmüyorlardı! Birbirlerini görünce...

Antalya'da corona virüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süre görüşemeyen 2 kız arkadaş, izinde buluştuklarına koşarak birbirlerine sarılıp, yere düştü. Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, yerde sarılıp birbirlerini öptü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yasak nedeniyle 42 gündür görüşmüyorlardı! Birbirlerini görünce...

Konyaaltı ilçesinde bir caddede cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasak dolayısıyla birbirlerini uzun süredir görmeyen 2 kız arkadaş, birbirlerini görünce koşup, sarıldı. Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, dengelerini kaybederek yere düştü. Genelge gereği 15-20 yaş arasındaki gençlerin 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmaları yasak olduğu için kız arkadaşların 42 gündür görüşmediği öğrenildi. 

Kızların bu görüntülerini izleyenler, 'koronavirüse rağmen işte arkadaşlık' dedi.

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