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31.12.2020 - 22:35 | | DHA

Yasak olmasına rağmen... Teknede yılbaşı partisi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen 14 kişiye ceza kesildi.

Yasak olmasına rağmen... Teknede yılbaşı partisi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde tüm yurtta yılbaşı eğlenceleri yasaklandı. Yasaklar kapsamında polis ekipleri tarafından hem karada hem de denizde denetimler yapılıyor.

Yasak olmasına rağmen... Teknede yılbaşı partisi

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde bir tekneye binenlerin yılbaşı eğlencesi yaptığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edildi.

Ekipler tekneye yanaşarak 5'i mürettebat 14 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Yasak olmasına rağmen... Teknede yılbaşı partisi

Şişli'de rehin alınan hemşirenin kurtarılma anları güvenlik kamerasındaİstanbul Şişli'de özel bir tıp merkezinde çalışan hemşireyi rehin alan şüpheli R. K. tutuklanırken, şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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