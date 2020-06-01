Yasaklar kalktı mı? Seyahat, Camiler, uçuşlar, restoran, kafe, konserler, çay bahçeleri, spor salonları, plajlar açıldı mı? (1 Haziran 2020)

11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk corona virüs vakası görüldü. Ardından geniş çaplı tedbirler alındı. Büyük şehirler başta olmak üzere zaman zaman 81 ilde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulandı. resmi bayramlarda ve dini bayramlarda sokağa çıkma yasağı uzatıldı ve 4 güne kadar çıktı. Corona virüs salgınına karşı alınan büyük önlemler sayesinde ülkemizde günden güne olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yayınlanan corona virüs tablosu daha iyi sonuçlar vermeye başladı. Ölen sayısı, vaka sayısı düşerken, iyileşen sayısı ise artış gösterdi. Durum böyle olunca normalleşme adımlar bir bir atılmaya başladı. Birçok işletmenin kapatılması, uçuşların ertelenmesi, kalabalık ortamlarda yaşanacak olan risk nedeniyle mekanların kapatılması, park ve sahillerin kısıtlanması vatandaşları bugün için meraklandırıyor. Yasaklar kalktı mı? sorusuna cevap arayanlar oldukça heyecan dolu. Peki yasaklar kalktı mı? Camiler, uçuşlar, restoran, kafe, konserler, çay bahçeleri, spor salonları, plajlar açıldı mı?

YASAKLAR KALKTI MI?

Türkiye bugünden itibaren ‘Yeni Normal’e geçiyor. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar kaldırılıyor. Ancak maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek şart.

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalkarken, THY de iç hat seferlerine başlıyor. 15 şehir için getirilen seyahat kısıtlaması bugün son buluyor.

CAMİLER AÇILDI MI?

Cami ve mescitlerin 29 Mayıs tarihinde açıldı.

UÇUŞLAR AÇILDI MI?

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalkarken, THY de iç hat seferlerine başlıyor.

RESTORAN, LOKANTA, KAFE, KIRAATHANE, PASTANE, ÇAY BAHÇELERİ AÇILDI MI?

Restoran, lokanta, kafe, kıraathane, pastane, çay bahçeleri bugün açılıyor. Eğlence ve nargile mekanları kapsam dışında olacak.

SPOR SALONLARI AÇILDI MI?

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar da kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, 24.00’e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak. Halı sahalar, tenis kortları da faaliyete geçiyor.

PLAJLAR, MÜZELER, MİLLİ PARK VE BAHÇELER AÇILDI MI?

Plajlar, müzeler, milli park ve bahçeler, belirli kurallar çerçevesinde faaliyete geçiyor.

KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ AÇILDI MI?

Kreşler ve gündüz bakım evleri bugün açılıyor.

KONSERLER OLACAK MI?

Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

MASKE VE MESAFE ŞARTI

Sağlık Bakanlığı, ‘Yeni Normal’ dönemde yeme-içme sektöründeki işletmelere yönelik rehber hazırladı. “Restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler” başlıklı rehberde şunlar kaydedildi:

İşletme genelinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını kapsayan bir protokol hazırlanmalı. - Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalı.

- Kovid-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalı. - Valeler tarafından maske ve eldiven kullanılacak, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenecek. - Maskesiz müşteriler içeri alınmayacak. Misafirler yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takacak ve asansörlerin içine birer metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılacak.

- Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalı. Masa yanlarına sandalye konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz. - Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenmeli. Personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları kullanılmamalı.

- Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmalı. Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçlar kaldırılmalı veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalı. - Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmalı.

Normalleşme süreciyle birlikte hava, kara ve deniz ulaşımı yeniden başlıyor. Türk Hava Yolları iç hat seferlerine başlıyor. THY, ilk uçuşunu bugün saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapacak. Kabin ekibi ve yolcuların birbirleriyle temasını azaltmak için uçak içindeki ikramlar kutu içinde yolculara verilecek. Bütün malzemeler tek kullanımlık olacak. Çay ve kahve servisi yapılmayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray’ın seferlerinin azalan yolcu talebine bağlı olarak düşürüldüğünü, 28 Mayıs’ta seferlerine yeniden başlayan YHT’lerden sonra Marmaray ve Başkentray’da da normalleşme programının uygulanacağını açıkladı. Karaismailoğlu ayrıca, sağlık çalışanlarının 3 ay daha Marmaray ve Başkentray’dan ücretsiz yararlanmaya devam edeceklerini söyledi.

İstanbul’da Valilik genelgesi gereği, metrobüs, metro, otobüs gibi tüm toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 kuralına uyulmaya devam edilecek. İBB de bu kararları uygulamayı sürdüreceğini duyurdu. Deniz ulaşımında da turistik amaçlı ve gezinti gemileri dahil tüm gemilerde yolcu taşımacılığı başlıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarın salgın sürecinden normalleşme sürecine kademeli geçişi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini anlatan Pekcan, bugünden itibaren birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Pekcan, “Bu süreçte devletimizin sağladığı pek çok imkan ve desteklerle, vatandaşlarımızın da rutin tüketim alışkanlıklarına geri dönmesiyle, esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Corona virüs salgını ile yürütülen mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan mesire alanları, normalleşme süreciyle birlikte bugün yeniden açılıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, belirlenen kurallar çerçevesinde Türkiye genelindeki bin 538 mesire yerini açacaklarını belirtti.

Karacabey, “İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek” dedi.