Yasaklar ne zaman sona erecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları için gözler Kabine'den çıkacak kararda!

Yasaklar ne zaman sona erecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kasım ayı içerisinde yeniden uygulanmaya başlanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararlarının ardından gözler yeni yıldan itibaren yasakların son bulup bulmayacağına çevrildi. Uygulanan yasak kararlarının ardından günlük koronavirüs tablosunda gözle görülür düşüşler yaşanmış vaka sayıları uzun bir aranın ardından 10 binli rakamların altına inmişti. Hal böyle olunca yasaklar ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları ne zaman son bulacak?

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN SON BULACAK?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararlarının yeni yıldan itibaren gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından netlik kazanacak. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılamanın başlamasının ardından yasakların gevşetilmesi öngörülüyor. Ancak aşılama çalışmaları başlamadan yasakların sona ermesi için henüz erken olduğu uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarla belirtiliyor