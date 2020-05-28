Yasaklar ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasakları, 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağı...

Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 11 Mart tarihinde ülkemizde koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından alınan birçok tedbir Mayıs ayının başından itibaren kısıtlı olarak gevşetilmeye başlandı. Mayıs ayı normalleşme planları çerçevesinde ilk olarak AVM'ler açılmış, berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasının ardından normalleşme sürecinin nasıl devam edeceği araştırma konusu olmaya başlamıştı. Halen 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve Şehirler arası seyahat yasaklarının ne zaman sona ereceği en fazla araştırma konusu olan başlıklar arasında yer alıyor

20 YAŞ ALTI, 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Mart sonu Nisan başından itibaren sokağa çıkma yasağına tabi olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar Mayıs ayı başında kabine toplantısında alınan karar ile belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verilmişti. Sokağa çıkma yasaklarının ilk aşamada tamamen kaldırılması öngörülmezken ilk aşamada 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan kısıtlamanın belirli alanlara girilmesinin önlenmesi ile sonlandırılması öngörülüyor. Örneğin markete giriş, pazar yerlerine giriş yasakları gibi...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

3 Haziran tarihinde sona erecek olan şehirler arası seyahat sınırlandırılmasının bu tarihte tüm şehirlerde kaldırılması Bilim Kurulu üyeleri tarafından öngörülmüyor. Halen vaka sayılarında yüksek olan büyükşehirlerde şehirler arası seyahat giriş çıkış yasaklarının hafatlık gerçekleştirilecek olan kabine toplantılarında vaka sayılarına göre değerlendirildikten sonra kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bu sorunun yanıtı netlik kazanacak. Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kulislerden gelen bilgilere göre Haziran başı ile sonlandırılması bu hafta sonu son kez sokağa çıkma yasağı uygulanması öngörülüyor.