Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hayat ne zaman normale dönecek?

Koronavirüste tablo iyiye giderken aşılama da devam ediyor. Arık yeni normalleşme gündeme gelmeye başladı. Toplumun birçok kesimi kısıtlamaların esnemesini isterken şu günlerde "Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman bitecek? Kalktı mı?" sorusu revaçta...

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Yasaklar ve kısıtlamarın hangi tarihte kalkacağı henüz netleşmezken son bilgiler şu şekilde:

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor.

Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak)

Dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için kafe ve restoranlarda müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

OKULLARIN AÇILMASI

Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılmasında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Şimdi gözler bu karara çevrildi.

Vaka sayılarına göre bahar aylarında üniversitelerin hibrit modelde eğime başlaması, yaz aylarında risk daha düşük olduğu için ağustosa kadar akademik yılın devam etmesi gibi formüller tartışılıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Mart ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin ve normalleşme adımlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor. Genel kurallar yerelde de ayrıca değerlendirilecek.

BÖLGESEL KURALLAR

İl, bölge bazında kararlar alınabilecek. İller günlük vaka sayıları, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı, hastane doluluk oranları, yükü ne kadar kaldırabileceğine bakılacak. Bu değerlendirme sonucunda bazı kısıtlamaların devamı, hatta daha başka sınırlamalar getirilebilecek.