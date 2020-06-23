Yaşam mücadelesi! Dalgadan kaçmaya çalışırken...

Olay, akşam saatlerinde Akçakoca liman mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'da etkili olan yağış ve fırtınayla birlikte Karadeniz'de dalgalar da yükseldi. Liman mevkiinde dalgalardan kaçmaya çalışan 2 kişi, dalgakıranların arasına düştü.
Mahsur kalan ve yaralanan 2 kişiden biri durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 yaralıyı bulundukları yerden çıkardı. İki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
"Hortumla nefes aldı, sonra kurtardık"İstanul Esenyurt'ta su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü. Mahsur kalan kişiyi kurtaranlardan bir kişi, "Tek yaşıyordu. Hortumla nefes aldı, sonra kurtardık" dedi