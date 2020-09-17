Yaşam mücadelesi veriyor

Keçiören Osmangazi Mahallesi’nde geçen pazar meydana gelen olayda Sevginur Aktaş, polis eşi M.A.’nın başından silahla vurması sonucu ağır yaralandı. GATA’da yoğun bakıma alınan genç kadının durumunun ciddi olduğu, birkaç gün uyutulacağı öğrenildi. Acılı baba Neşet Ayçiçek, Milliyet’e şunları söyledi:

“Aralarında sorunlar olduğunu öğrendim. Kızım küçük kardeşiyle dertleşiyordu. O da bana anlatıyordu. Küçük kızım bana, ‘baba bu çocuk psikopat’ dedi. Kızımı güçlü bir kız olarak yetiştirdim. Nişanlılık dönemlerindeki tartışmalarda da kızımı tehdit ettiğini duydum.

27 Ağustos’ta evlendiler. 9 günlüğüne balayına gittiler. Balayı döneminde bir sorunları yokmuş. Balayından döndükten birkaç gün sonra böyle bir olay yaşandı. Kızım dünya güzeliydi, sen kızıma nasıl kıydın ya! Olay günü kızım, çocuğun babasının evine el öpmeye gidiyor. Pazar günü de ‘Baba size geleceğiz’ dedi. Cumartesi nöbeti varmış. ‘Baba yorgunmuş, geldi yattı, o yüzden gelemeyeceğiz’ dedi. En son olay günü saat 18.00 gibi bu konuşmayı yaptık. Kardeşi Eda ile de saat 22.00 gibi konuşmuşlar. Gece tartışmaya başlamışlar. O tartışmada bu olay meydana gelmiş.

Tartışmanın sebebini de komşusu bize söyledi. ‘Emniyette ifade verdim, size de aynısını söyleyeyim ağabey. Yarım saat dövüştüler. Kız, ‘bırak beni gideceğim’ diyordu. Gidersin, gidemezsin derken silah sesini duyduk’ dedi. Şu anda kızım makineye bağlı olarak yaşıyor. Kıskançlık yaşıyordu. Kızımın instagramına giriyor, kızımın adından kız arkadaşlarına mesajlar yazıyor, acaba bunlar kız mı, erkek mi diye. O kadar psikopat.”