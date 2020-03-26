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26.03.2020 - 17:12 |

Yaşamak Güzel Şey konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi?

Yaşamak Güzel Şey filmi bu akşam izleyicilerle buluşacak. Çocuklar Duymasın dizisinde Mustafa Ali karakterini canlandıran Müfit Can Saçıntı, Yaşamak Güzel Şey filminin yönetmen koltuğunda oturuyor. Filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Yaşamak Güzel Şey konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yaşamak Güzel Şey konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi?

Yaşamak Güzel Şey, televizyon ekranlarında yayınlanacak. Dramatik komedi türünde olan filmin oyuncu kadrosunda ise Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka ve Zihni Göktay gibi isimler yer alıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Yaşamak Güzel Şey filminin nerede çekildiği ve oyuncuları ise araştırılıyor. Peki Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Oyuncuları kimlerdir? İşte Yaşamak Güzel Şey filminin konusu....

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bu akşam yayınlanacak olan Yaşamak Güzel Şey filmi Müfit’in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alıyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'da Atatürk Arboretumu‘nda gerçekleştirildi.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI KİMLERDİR?

Müfit Can Saçıntı

Yasemin Conka

Zihni Göktay

Günay Karacaoğlu

Reha Özcan

 

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