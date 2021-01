‘Yaşamak için öldürdü’

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Melek İpek (31) geçen hafta kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan servis şoförü eşi Ramazan İpek’i (36) öldürmüş ve tutuklanmıştı. İpek ifadesinde, 12 yıllık evliliğinde şiddet gördüğünü, eşinin 8 ve 6 yaşlarındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle şikayetçi olamadığını söylemişti. Milliyet’e konuşan genç kadının kardeşi Nimet Çelik şunları anlattı: “Ablama uygulanan şiddetin boyutunu bilmiyorduk. Ablam gördüğü şiddet nedeniyle o kadar sindirilmiş ki yaşadıklarını bizimle paylaşmamış. Ablamla görüştüm, neden bize söylemediğini sorduğumda ‘Babanı, seni, aileni öldürürüm diye tehdit etti, o yüzden anlatamadım’ dedi. Ablamın o gün gördüğü de şiddet değil işkenceydi. Eğer ablam o gün eşini öldürmek zorunda kalmasaydı, kendisi ve yeğenlerim ölecekti ve biz bugün üç kişinin cenazesini kaldıracaktık. Yaşamak ve çocuklarını yaşatmak için öldürmek zorunda kaldı. Ablamın yaşadığı travma da çok büyük. Hiç kimsenin birine bunları yaşatmaya hakkı yok. Benzer korku ve travmaları çocukları da yaşadı ve çocukları şu an psikolojik destek alıyor, ablamın da alması gerek.”



‘Serbest kalsın’



“Böyle bir olayın yaşanması hepimizi çok üzdü, keşke hiç yaşanmasaydı. Sonuçta bir can gitti. Ancak bir anne kendisinin ve çocuklarının yaşam hakkı için meşru müdafaa hakkını kullanmak zorunda kaldı. Biz ablamın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Çocukların annesine, annenin de çocuklarına ihtiyacı var. Ablam 2008’de girdiği üniversite sınavında yüksek puan almıştı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bile girebilirdi. Çok istememize rağmen, hiçbir yere kayıt yaptırmadı. Daha sonra Ramazan İpek ile evlenip servisçilik yapmaya devam etti.”





‘Adalet tecelli edinceye kadar yanındayız’



Antalya Barosu tarafından Melek İpek’in ailesine atanan avukat Ahmet Onaran şu açıklamayı yaptı: “Sabaha kadar elleri kelepçelenmiş, bununla yetinilmemiş boynu, elleri ve ayakları iple bağlanıp cenin pozisyonunda ıslak zeminde üzerine soğuk su dökülerek işkencenin her türlüsüne maruz bırakılmış. Çocuklarının önünde kendisine silah sıkılmış ve ifade etmekte insan olarak utanacağım onlarca işkenceye maruz kalmıştır. Melek İpek, kocasını öldürmemiş, ceza kanunumuzda unsurları tam olarak vücut bulmuş olan meşru müdafaa hakkını kendi ve iki küçük kızı adına haklı olarak kullanmıştır. Adalet tecelli edinceye kadar yanındayız.”