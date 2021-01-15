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15.01.2021 - 11:09 | | DHA

Yaşatmak için herkes seferber oldu! Ozan kurtarılamadı

Diyarbakır'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, ters dönen otomobilde bulunan Ozan Poyraz hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yaşatmak için herkes seferber oldu! Ozan kurtarılamadı

Diyarbakır Silvan ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla atıp, ters dönen otomobildeki Ozan Poyraz (25) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Batman yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CZY 042 plakalı otomobil, Silvan ilçesi Malabadi mevkisindeki virajda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada ters dönen otomobildeki Ozan Poyraz yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı. 

Ozan Poyraz'ın cansız bedeni de morga konulmak üzere hastaneye götürüldü.

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