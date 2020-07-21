Yasemin Özilhan kimdir, kaç yaşında, kızları kimler? İzzet Özilhan kimdir?

Magazin gündeminde Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan'ın yaşamı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ı sosyal medya hesaplarından sildi. Daha sonra Özilhan, sonra eşini tekrar takip etmeye başladı. İşte Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan'ın biyografisi...

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan, 22 Ocak 1985 tarihinde doğdu. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

2008 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olmuştur.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981’de dünyaya geldi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu.