MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yaşlı adam evinde ölü bulundu!
ABONE OL
17.02.2020 - 10:26 | | İHA

Yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yalnız yaşayan emekli bankacı evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Erdek'te Yalı Mahallesi N. Sıtkı Caddesi Atay Apartmanında ikametinde yalnız yaşayan Şaban Şenol Sakaoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumundan şüphelenerek polise haber verdi. Erdek İtfaiyesinin yardımıyla eve camdan giren ekipler Sakaoğlu´nun cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis ekiplerinin evde incelemesini tamamlamasının ardından Sakaoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

 

Sucuk dönere büyük ilgi!Adana’da sucukların döner şişine geçirilip pişirilmesiyle yapılan ‘sucuk döner’ rağbet gören bir lezzet oldu. Sucuk döner satışı yapan Yusuf Ayaz, günde 200-250 adet sucuk döner sattığını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 yıllık hasret evlat hasreti son buldu

5 yıllık hasret evlat hasreti son buldu

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Sıradaki Haber