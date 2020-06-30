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30.06.2020 - 10:48 | | DHA

Yaşlı adam, kaybolduktan 11 saat sonra bulundu

Kütahya'nın Emet ilçesinde, mantar toplamak için evden çıktıktan sonra kaybolan Osman Tosun (88), 11 saat sonra ormanlık alanda, jandarma tarafından bulundu.

Yaşlı adam, kaybolduktan 11 saat sonra bulundu

Yaylayolu köyünde yaşayan Osman Tosun, dün saat 15.00 sıralarında mantar toplamak için evden ayrıldı. İlerleyen saatlere rağmen eve dönmeyince yaşlı adamın yakınları jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma ekipleri, epilepsi hastası olan Tosun için arama çalışması başlattı. Osman Tosun, saat 02.00 sıralarında ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Tosun, jandarma aracı ile devlet hastanesine götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

 

Her yeri istila ettiler! Saros Körfezi kıyılarını uğur böcekleri istila ettiEdirne’nin Enez ve Keşan ilçesinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Yüz binlerce uğur böceği sahil boyunu istila ederken, zaman zaman ısırdıkları tatilcileri tedirgin etti. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, böceklerin artışının temel nedeninin besin bolluğu olduğunu belirterek, "Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.
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