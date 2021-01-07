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07.01.2021 - 14:32 | | DHA

Yaşlı kadın bıçaklanarak öldürülmüştü! Cezaevi firarisi gözaltına alındı

İstanbul Esenler'de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili cezaevi firarisi olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Yaşlı kadın bıçaklanarak öldürülmüştü! Cezaevi firarisi gözaltına alındı

Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta dün kızı ve damadı tarafından ölü olarak bulunan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler kameralardan yola çıkarak, cinayetle ilgili C.Ş. isimli bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan boynundan bıçaklanarak öldürülen Neriman Kıvrak'ın otopsi incelemesi bugün tamamlandı. Ailesi tarafından Adli Tıp morgundan alınan Neriman Kıvrak'ın cenazesinin ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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