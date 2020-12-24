YaÅŸlÄ± kadÄ±n yangÄ±nda feci ÅŸekilde can verdi

YangÄ±n, bu sabah Manisa Derbent Mahallesi'ndeki mÃ¼stakil evde Ã§Ä±ktÄ±. Bayram Ã–zkara'nÄ±nÂ (88) tutuÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÃ¶mÃ¼r sobasÄ±, anidenÂ alev aldÄ±. Sobadan baÅŸlayan yangÄ±nÂ kÄ±sa sÃ¼redeÂ evi sardÄ±.



Mahallelinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi.



KÄ±sa sÃ¼rede gelenÂ itfaiye ekipleri, yangÄ±na mÃ¼dahale etti.



GÃ¼Ã§lÃ¼kle kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda Bayram Ã–zkara, yaralandÄ±. YataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ±, 2 Ã§ocuk ve 5 torun sahibi eÅŸi Necmiye Ã–zkaraÂ (81) ise hayatÄ±nÄ± kaybetti.



Bayram Ã–zkara ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.



KÃ¼le dÃ¶nen evde bulunan 10 bin TL'nin de yandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.