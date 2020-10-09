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09.10.2020 - 11:54 | | İHA

Yaşlı kadını evinde rehin alan şahıs yakalandı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlık için evde yaşayan yaşlı kadını rehin alan ve polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın olaydan 1 gün önce bir büfeyi gasp etmeye çalıştığı çalıştığı ortaya çıktı.

Yaşlı kadını evinde rehin alan şahıs yakalandı!

Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. isimli bir şahıs eline aldığı bıçakla sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi. Şahıs ilk olarak hırsızlık amacı ile binanın 2. katında bulunan bir hukuk bürosuna girmeye çalıştı. Hukuk bürosundakilerin çabası ile içeri giremeyen şahıs apartmanın bir üst katına çıktı. Binanın 3. katında yaşayan 76 yaşındaki Emine Demir’in kapısının zilini çalan şahıs kadının kapıyı açması sonrasında üzerine yürüyerek içeri girdi. Şahıs yaşlı kadını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve balkondan girerek yaşlı kadını kurtardı. Ekipler saldırgan şahsı ise evde etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

GİRDİĞİ BÜFEYİ GASP ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Şahıs daha sonra Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahsın emniyette yapılan işlemlerinde olaydan 1 gün önce İzmit ilçesinde bir büfeyi gasp etmeye çalıştığı ve gözaltına alındığı, daha sonra sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

 

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