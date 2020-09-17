MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yaşlı kadının paralarını lüks rezidansta harcarken yakalandılar!
ABONE OL
17.09.2020 - 12:55 | | İHA

Yaşlı kadının paralarını lüks rezidansta harcarken yakalandılar!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde telefonla dolandırıcılık olayına karışan 9 kişi, İstanbul’da lüks bir rezidansta JASAT tarafından yakalandı.

Yaşlı kadının paralarını lüks rezidansta harcarken yakalandılar!

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde A.I.O isimli yaşlı bir kadın, telefonla aranarak, “adınız terör olaylarına karıştı” diyerek 350 bin lira dolandırıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri telefon ile dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak başlattıkları çalışma kapsamında Edremit ilçesinde suç işlemek için örgüt kurmak ve dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen İ.K, E.G, B.B, E.Ç, ve E.Y isimli 5 şüpheliyi İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde lüks bir rezidansta, diğer şühpeliler E.A, G.A, ve S.C’yi ise rezidansın otopark bölümünde bir otomobilde yakalandı. Ayrıca konuyla ilgili olan B.B isimli bir şahıs daha gözaltına alındı.

Lüks rezidansta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 31 adet muhtelif çapta mermi, 11 adet cep telefonu ve 2 adet araç plaka levhası ele geçirildi. Olay ile ilgili göz altına alınan E.Ç, G.A ve S.C savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler örgüt lideri E.A, İ.K, E.G, B.B, E.Y ve B.B örgüt üyesi olarak sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ayrıca örgüt ile bağlantısı olduğu tespit edilen firariler Y.A, H.Ç, E.K, B.Y, M.E, M.Y ve T.M’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

 

 

Genç kız erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi!İstanbul Şişli’de genç kız yürüdüğü erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından ambulans gelene kadar da yaralı arkadaşının yanından ayrılmadı. Kızın genci bıçakladıktan sonra koşması güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Camilerden korsan müzik yayını paylaşımı yapan CHP'li eski başkan yardımcısı hakim karşısında

Camilerden korsan müzik yayını paylaşımı yapan CHP'li eski başkan yardımcısı hakim karşısında

Sıradaki Haber