Yatağında vahşice öldürdü! 18 yıl sonra yakalandı

Adana Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehitduran Mahallesi’nde 2 Ekim 2002’de meydana gelen olayda, çiftçi Süleyman Şafak’ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla dışarıda olduğu sırada, çocukları Volkan ve Dilara ile evde kalan Fadime Şafak (29), kimliği belirsiz bir kişi tarafından yastıkla boğularak öldürüldü.

Çocukların annelerini uyandıramamaları üzerine ağlayarak teyzeleri Güler Şafak’a haber vermesinin ardından eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Fadime Şafak’ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri, tırnaklarında DNA örnekleri ve burnunda kırık tespit etti. O dönem yapılan çalışmada faile ulaşamayınca, DNA eşleşmesi yapılamadı. Evde yapılan incelemede hiçbir şeyin çalınmadığı anlaşıldı.



CİNAYETİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, zaman aşımı yaklaşan faili meçhul cinayetleri araştırdı. Dosyaları titizlikle inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmada, olay tarihine yakın zamanda mahalleden taşınan ve fail olabileceği değerlendirilerek oluşturduğu profiller üzerine çalışmaya başladı.

Bu profillerle uyuştuğu düşünülen ve KKTC’de olduğu, burada bir evden ‘hırsızlık’ yaptığı iddiasıyla cezaevine girdiği tespit edilen Gökhan Çekiç’i takibe aldı. Şüpheli üzerinde çalışmasını sürdüren ekipler, Fadime Şafak’ın tırnak aralarından alınan DNA’ların karşılaştırılması için 8 Mayıs 2020’de Türkiye’ye getirilen Çekiç, ifadesinin ardından yurt dışı yasağı tedbiri konularak serbest bırakıldı.



DNA’LAR UYUŞTU, GÖZALTINA ALINDI



Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’ndan gelen sonuçlarda, Fadime Şafak'ın tırnakları arasından alınan örneklerin, Çekiç’ten alınan örneklerle uyuşması üzerine ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı öne sürülen şüpheliyi yeniden gözaltına aldı. Emniyete götürülen Çekiç, sorgusunda, Fadime Şafak ile aralarında o yıllarda bir ilişki olduğunu, Şafak'ın olay gecesi kendisinden, nişanlısından ayrılmasını istemesi üzerine kavga ettiğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti.

Öte yandan olayı bildiği ancak emniyet güçlerine bildirmediği öğrenilen Çekiç’in ablası Perihan Y. (60) Kocaeli’de, kayınbiraderi Aptil C. de (46) Adana’daki adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.



YÜZÜNDEKİ YARALARI SAKLAMIŞ



Olay günü yüzünden yaralanan Gökhan Çekiç’in, mahalledeki polislere yakalanmamak için günlerce evden çıkmadığı, amcasının şüphelenmesi üzerine mahalledeki çocuklarla kavga ettiğini söylediği öne sürüldü. Öte yandan Çekiç’in 2004 yılında evlendiği ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.



YALANINI ÖLÜM RAPORU ORTAYA ÇIKARDI



Şüpheli Çekiç'in, aralarında ilişki olduğunu öne sürdüğü Fadime Şafak’ın olayın yaşandığı gece evine gittiğini, birlikte olduklarını daha sonra kadının kendisine kıskançlık yaptığını iddia ederek, “Bana ’Nişanlından ayrıl, yoksa seni mahalleye rezil ederim’ dedi. Bunun üzerine kavga çıktı ve bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak ve onu susturmak için yastıkla bastırdım, öldü. Öldürmek istememiştim” dediği öğrenildi. Fadime Şafak’ın ölüm raporunda, 'Elle boğularak öldürülmüştür' notunun yer aldığı öğrenilirken, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen bu rapor, şüphelinin iddialarının asılsız olduğunu ortaya çıkardı.



18 YIL SONRA TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan Çekiç, çıkarıldığı mahkemece ‘Canavarca hisle öldürmekten’ tutuklandı. Olayı bilip, polise bildirmediği öğrenilen Çekiç’in ablası Perihan Y. ile kayınbiraderi Aptil C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.