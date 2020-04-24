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24.04.2020 - 16:24 | | DHA

Yavru köpeği öldüren caniden şok sözler! Bir anlık öfkeyle yaptım

İstanbul’da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Köpeği öldüren şüphelinin polisteki ifadesinde, köpeğin patronun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylediği öğrenildi.

Yavru köpeği öldüren caniden şok sözler! Bir anlık öfkeyle yaptım

İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yanmıştı.

Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor, yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyordu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, O.Ö.'nün evine baskın düzenledi. Evinde olmadığı anlaşılan O.Ö.'yü arama çalışmaları devam eden polis ekipleri, bir sokakta O.Ö.'yü görünce hemen gözaltına aldı.

Gözaltındaki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Köpeği öldüren şüphelinin polisteki ifadesinde, köpeğin patronun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylediği öğrenildi.

 

 

18 yıl önce işlenen cinayeti corona virüs temizliği ortaya çıkardıKocaeli’nin İzmit ilçesinde corona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı çuvaldan 18 yıl önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedi çıktı. 2 kardeşin gözaltına alındığı olayda katil zanlısı şahıs, abisini öldürdükten sonra çuvalla eve sakladığını itiraf etti.
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