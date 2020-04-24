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24.04.2020 - 12:35 | | DHA

Yavru köpeği yere çarparak öldürdü! Her yerde aranıyor

İstanbul’da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli hala aranıyor.

Yavru köpeği yere çarparak öldürdü! Her yerde aranıyor

İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli aranırken, köpeğe şiddet anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.

 

 

 

Polis havalandırma boşluğundan bakınca...Esenyurt’ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ilginç bir yöntemle tespit edildi. Kapıyı açmayan şahısları binanın arkasına dolaşarak havalandırma boşluğundan tespit eden polis 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza yazdı.
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