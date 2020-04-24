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24.04.2020 - 20:26 | | DHA

Yavru köpeÄŸi yere vurarak öldürmüÅŸtü! Kan donduran olayda karar verildi

SarÄ±yer'de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinde kendisini rahatsÄ±z ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Dora isimli 3 aylÄ±k kÃ¶peÄŸi yere vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–. hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve konutu terk etmeme ÅŸeklinde adli kontrol kararÄ± verildi. Â

Yavru köpeÄŸi yere vurarak öldürmüÅŸtü! Kan donduran olayda karar verildi

Dora isimli yavru kÃ¶peÄŸi yere vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–. bugÃ¼n SarÄ±yer AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi'ndeki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–. nÃ¶betÃ§i savcÄ±lÄ±kÃ§a sorgulandÄ±ktan sonra TCK'nin 151/2. madde uyarÄ±nca "Mala zarar verme" suÃ§undan tutuklanmasÄ± talep edildi. Ä°stanbul NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HÃ¢kimliÄŸi'nce Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–. hakkÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konulmasÄ±na ve konutu terk etmemek ÅŸeklinde adli kontrol uygulanmasÄ±na karar verildi. Â 

BÄ°R ANLIK Ã–FKEYLE YAPTIÄžINI SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°

Olay sonrasÄ± kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–'nÃ¼n yavru kÃ¶peÄŸi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ anlar iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle hayatÄ±nÄ± kaybeden kÃ¶peÄŸin sahipleri, sosyal medyada "Dora iÃ§in adalet etiketiyle" mesajlar yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¶peÄŸi Ã¶ldÃ¼ren ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–. polisteki ifadesinde, kÃ¶peÄŸin patronunun olduÄŸunu, bir anlÄ±k Ã¶fke ile yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â 

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6 asÄ±rlÄ±k Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, corona virüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±Bursa'da, UludaÄŸ yolu üzerinde bulunan 610 yaÅŸÄ±ndaki Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, her yÄ±l yerli ve yabancÄ± binlerce turist tarafÄ±ndan ziyaretçi akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle OsmanlÄ± Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asÄ±rlÄ±k çÄ±narÄ±n çevresi ise, koronavirüs salgÄ±nÄ± sebebiyle sessiz kaldÄ±.Bursa'nÄ±n simge çÄ±narlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen 610 yaÅŸÄ±ndaki "Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±", her yÄ±l binlerce yerli ve yabancÄ± turisti gölgesinde aÄŸÄ±rlÄ±yor. GösteriÅŸli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarÄ±yla her yÄ±l binlerce kiÅŸiyi gölgesinde aÄŸÄ±rlayan tarihi çÄ±nar, adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± mahalle sakinlerinin de geçim kapÄ±sÄ± görevini üstleniyor. OsmanlÄ± Devleti'nin kurulduÄŸu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanÄ±klÄ±k eden Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, koronavirüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapÄ± ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanÄ±klÄ±k eden tarihi çÄ±nar, 610 yÄ±ldÄ±r en sessiz günlerini yaÅŸÄ±yor.
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