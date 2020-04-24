Yavru köpeÄŸi yere vurarak öldürmüÅŸtü! Kan donduran olayda karar verildi
SarÄ±yer'de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinde kendisini rahatsÄ±z ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Dora isimli 3 aylÄ±k kÃ¶peÄŸi yere vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–. hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve konutu terk etmeme ÅŸeklinde adli kontrol kararÄ± verildi. Â
Dora isimli yavru kÃ¶peÄŸi yere vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–. bugÃ¼n SarÄ±yer AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi'ndeki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–. nÃ¶betÃ§i savcÄ±lÄ±kÃ§a sorgulandÄ±ktan sonra TCK'nin 151/2. madde uyarÄ±nca "Mala zarar verme" suÃ§undan tutuklanmasÄ± talep edildi. Ä°stanbul NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HÃ¢kimliÄŸi'nce Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–. hakkÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konulmasÄ±na ve konutu terk etmemek ÅŸeklinde adli kontrol uygulanmasÄ±na karar verildi. Â
BÄ°R ANLIK Ã–FKEYLE YAPTIÄžINI SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°
Olay sonrasÄ± kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–'nÃ¼n yavru kÃ¶peÄŸi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ anlar iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle hayatÄ±nÄ± kaybeden kÃ¶peÄŸin sahipleri, sosyal medyada "Dora iÃ§in adalet etiketiyle" mesajlar yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¶peÄŸi Ã¶ldÃ¼ren ÅŸÃ¼pheli Ozan Ã–. polisteki ifadesinde, kÃ¶peÄŸin patronunun olduÄŸunu, bir anlÄ±k Ã¶fke ile yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â
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