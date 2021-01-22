Yavuz Bahadıroğlu kimdir, gerçek adı nedir? Niyazi Birinci nereli, neden öldü?

Gerçek adı Niyazi Birinci olan yazar, çocuklara yönelik birçok eser ortaya koydu. Gazetelerde de köşe yazıları kaleme alan Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu ve Buhara Yanıyor romanlarıyla dikkat çekti. Kitapları en çok satanlar arasına girdi. Senaryolar yazdı, roman, hikaye, öykü, çocuk kitabı gibi bir çok alanda eser verdi.

NİYAZİ BİRİNCİ KİMDİR?

Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanan Birinci,1945 yılında Rize Hisarlı'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul’da gazeteciliğe başladı. Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak görev alan Birinci, gazeteciliğini muhabir olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikâye yayımlandı. Aynı dönemde Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı.

İlk romanı Sunguroğlu ve ardından Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Yavuz Bahadıroğlu, roman, çocuk kitapları, hikâye, araştırma, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Sayısız konferansa katılan ve ödüller alan ismin iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. Ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapan Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı. Gazeteci, yazar Niyazi Birinci 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybetti.