MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yavuz Bahadıroğlu kimdir, gerçek adı nedir? Niyazi Birinci nereli, neden öldü?
ABONE OL
22.01.2021 - 00:41 |

Yavuz Bahadıroğlu kimdir, gerçek adı nedir? Niyazi Birinci nereli, neden öldü?

Yavuz Bahadıroğlu adıyla bilinen Niyazi Birinci biyografisi araştırılıyor. Yazar ve tarihçi, İstanbul'da gazeteciliğe başladı ve muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Yavuz Bahadıroğlu neden öldü?

Yavuz Bahadıroğlu kimdir, gerçek adı nedir? Niyazi Birinci nereli, neden öldü?

Gerçek adı Niyazi Birinci olan yazar, çocuklara yönelik birçok eser ortaya koydu. Gazetelerde de köşe yazıları kaleme alan Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu ve Buhara Yanıyor romanlarıyla dikkat çekti. Kitapları en çok satanlar arasına girdi. Senaryolar yazdı, roman, hikaye, öykü, çocuk kitabı gibi bir çok alanda eser verdi. 

NİYAZİ BİRİNCİ KİMDİR?

Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanan Birinci,1945 yılında Rize Hisarlı'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul’da gazeteciliğe başladı. Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak görev alan Birinci, gazeteciliğini muhabir olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikâye yayımlandı. Aynı dönemde Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı.

İlk romanı Sunguroğlu ve ardından Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Yavuz Bahadıroğlu, roman, çocuk kitapları, hikâye, araştırma, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Sayısız konferansa katılan ve ödüller alan ismin iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. Ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapan Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı. Gazeteci, yazar Niyazi Birinci 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybetti.

Bakan Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destekİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 3 yılda dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olduğunu belirterek, "Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama buna inanıyorum ki biz dünyanın en vicdanlı ülkesiyiz, en merhametli ülkesiyiz, en merhametli milletiyiz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

22 Ocak son depremler AFAD ve Kandilli: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

22 Ocak son depremler AFAD ve Kandilli: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! İşte dikkat çeken rakamlar...

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! İşte dikkat çeken rakamlar...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet