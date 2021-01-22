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22.01.2021 - 09:33 |

Yavuz Bahadıroğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Yavuz Bahadıroğlu gerçek adı nedir?

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti. Birinci'nin vefatını oğlu Mücahit birinci sosyal medyadan duyurdu. Peki, Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Niyazi Birinci kaç yaşındaydı? İşte Niyazi Birinci'nin biyografisi.

Yavuz Bahadıroğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Yavuz Bahadıroğlu gerçek adı nedir?

Yavuz Bahadıroğlu - Niyazi Birinci'nin ölümü dostlarını ve sevenlerini üzdü. Niyazi Birinci bir süredir tedavi görüyordu. Peki, Niyazi Birinci kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen Niyazi Birinci'nin biyografisi.

YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?

Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Niyazi Birinci 1945'te Rize'de dünyaya geldi.

1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.

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