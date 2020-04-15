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15.04.2020 - 10:10 | | DHA

Yayanın, otomobillerin arasında sıkıştığı zincirleme kaza kamerada

Adana'da kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobilin arasında sıkışan yaya Zekeriya Çelik yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayanın, otomobillerin arasında sıkıştığı zincirleme kaza kamerada

Kaza, Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADU 822 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araçla otomobile çarptı.

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Çelik, otomobillerin arasından sıkıştı. Yaralanan Çelik, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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