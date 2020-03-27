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27.03.2020 - 16:42 | | Ä°HA

Yaylada 'çöp depolama tesisi' arbedesi: 10 gözaltÄ±

Ordu'nun Ã‡aybaÅŸÄ± ilÃ§esiÂ KepÃ§eli YaylasÄ±'ndaki Ã§Ã¶p depolama tesisineÂ karÅŸÄ± kurduklarÄ± nÃ¶bet Ã§adÄ±rÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterenler ileÂ jandarmaÂ arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±. Ã‡Ä±kan arbede sonrasÄ± 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Yaylada 'çöp depolama tesisi' arbedesi: 10 gözaltÄ±

Ordu Ã‡aybaÅŸÄ± ilÃ§esindeki KepÃ§eli YaylasÄ±â€™nda bulunan dÃ¼zenli Ã§Ã¶p depolama alanÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in eylem yapanlar, nÃ¶bet Ã§adÄ±rÄ± kurdu.

Jandarma ekipleri, Ã§adÄ±rÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgedekileriÂ uyardÄ±. UyarÄ±lar dikkate alÄ±nmayÄ±nca ekipler, Ã§adÄ±rÄ± kaldÄ±rdÄ±.

Bu sÄ±rada Ã§adÄ±r kuranlar ileÂ jandarma arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±. Ã‡Ä±kan arbede sonrasÄ±Â 10 kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarma ekipleri, Ã§adÄ±rÄ± kaldÄ±rarak, bekleyen diÄŸer kiÅŸileri deÂ alandan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.Â 

Yaylada Ã§Ã¶p depolama tesisi arbedesi: 10 gÃ¶zaltÄ±

Corona virüs hÄ±rsÄ±zÄ±! Hastanede el dezenfektanÄ± makinesini çaldÄ±Kocaeli'nin DarÄ±ca ilçesindeki hastanede, koronavirüs salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± duvara monte edilen el dezenfektanÄ±n çalÄ±nmasÄ± güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. BaÅŸhekim Mustafa GüneÅŸ, hastanede birçok hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± olduÄŸunu söyleyerek, â€˜â€™Maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. BunlarÄ± takip etmekte zorlanÄ±yoruz. Güvenlik güçlerimizin bunlarla uÄŸraÅŸacak vakitleri olmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünerek ÅŸikayetçi dahi olamÄ±yoruzâ€™â€™ dedi.
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