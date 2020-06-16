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16.06.2020 - 15:38 | | DHA

Yaz okuluna gidecek öğrenciler için sağlık tedbirleri

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Okulu, Yaz Spor Okulu, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu kapılarını 22 Haziran’da öğrencilere açacak.

Yaz okuluna gidecek öğrenciler için sağlık tedbirleri

1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları doğrultusunda eğitimlere başlayacak olan birimler açılış öncesi, öğrencilerin sağlığı için temizlenerek dezenfekte edildi. Eğitim verilecek sınıflar ve spor salonları ilaçlanırken, sınıflarda ve spor salonlarında sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemeler yapıldı, uyarı yazıları konuldu.

Ayrıca, Yaz Okulu, Yaz Spor Okulu, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu’nun bulunduğu binaların girişlerine el dezenfektanları konuldu. Bu arada binalara girişlerde ateş ölçümü ve maske takılması konusunda uyarı da yapılacak.

 

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