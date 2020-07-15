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15.07.2020 - 16:15 | | AA

Yazar Adalet Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberine göre; Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan ve dün hayatını kaybeden yazar Ağaoğlu için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan ve dün hayatını kaybeden yazar Adalet Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Eserleriyle bugüne kadar birçok ödüle layık görülen ve 91 yaşında hayatını kaybeden Ağaoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ağaoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Ağaoğlu'nun ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul etmesinin ardından cenaze namazı kılındı.

Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere, Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Yazar Adalet Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Pencereler inşaat alanında şantiyeyi izlemek isteyenler için açıldıİzmit’te bir iş merkezi inşaatının etrafını paravan ile kapatan müteahhit firma, vatandaşların inşaatı rahatça izleyebilmesi için paravan üzerine televizyon şeklinde şantiye izleme alanları oluşturdu.
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