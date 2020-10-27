Yazar cinayetine ağır müebbet

Yaşam koçu ve “Meleklerle Yaşamak” adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden mahkeme karşısına çıkan sanık Sinem Koç, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşam koçu ve ‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı Beki İkala Erikli (48), 15 Kasım 2016’da Beyoğlu’nda ofisinin bulunduğu binada okuyucusu Sinem Koç tarafından öldürüldü.

Yargıtay bozmuştu

Hakkında dava açılan sanık Sinem Koç yargılama sonunda “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını, sanığın akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesi ile bozdu.

Bozma kararının ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasına sanık Sinem Koç ve avukatlar katıldı.

İndirim yok

Mahkeme başkanı, sanık Sinem Koç hakkında Adli Tıp raporunun düzenlenerek mahkemeye gönderildiğini ve raporda, sanığın atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini tutanağa geçirdi.

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme, sanık Sinem Koç’u “Tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın suçtan pişman olduğunu gösterir herhangi bir davranışı gözlemlenmediğini, yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasında herhangi bir takdiri indirim yapmadı.