YDS/1 geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS geç başvuru ücreti ne kadar?

YDS başvurularının 19-26 Şubat tarihleri arasında alınmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru işlemlerinin hangi tarihte alınacağını merak etmeye başladı. 2020 yılının ilk YDS sınavı 12 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 10:15'de başlayacak olan sınav 3 saat sürecek. 10:00'dan sonra adaylar sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak. Peki YDS geç başvuru ücreti ne kadar?

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS geç başvuru ücreti olarak adaylardan 195 TL ücret alınacak.

YDS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

YDS geç başvuruları ÖSYM tarafından 10 Mart Salı günü alınacak. Başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak