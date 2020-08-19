YDS başvuru ekranı | YDS geç başvuru ücreti nereye yatırılacak?

YDS geç başvuruları alınıyor. 27 Eylül'de yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için 19-20 Ağustos tarihlerinde ek başvuru alınıyor. Peki, YDS ücreti nereye yatırılacak? Sınav merkezi değişikliği yapılabilir mi?

Adaylar, başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 20 Ağustos mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr" ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar, sınav ücretini, 19-21 Ağustos'ta yatıracak. Sınav ücreti, banka şubelerinden 21 Ağustos mesai saati bitimine kadar ödenebilecek. ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeyecek adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar ise 21 Ağustos saat 23.59'a kadar sınav ücretini yatırabilecek.

SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Sınava, 19-26 Şubat arasında veya 10 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

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YDS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YDS İÇİN HES KODU ALINACAK MI?

Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.