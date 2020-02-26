YDS başvuruları bugün sona eriyor! YDS/1 başvurusu nasıl yapılır?

YDS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği YDS/1 başvuru işlemleri bugün içerisinde sona erecek. Başvurularını son güne bırakan adaylar YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar sorularına yanıt arıyor. Peki YDS başvurusu nasıl yapılır?

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile gün içerisinde yapılabilecek. Başvuru işlemleri elektronik ortamda 23:59 itibariyle sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan ve başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuru işlemleri kabul edilmeyecek.

YDS/1 SINAVI NE ZAMAN?

YDS sınavı 12 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 7 Mayıs tarihinde adayların erişimine sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak

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