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09.10.2020 - 13:25 |

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları 2020 tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçları için büyük merak başladı. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan YDS'nin sonuç tarihi ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde yer aldı. YDS2ye katılan adaylar, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. İşte sabırsızlıkla araştırılan o tarih...

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları 2020 tarihi

19-26 Şubat 2020 Tarihleri arasında alınan YDS başvurularının ardından 27 Eylül'de YDS uygulandı. Sınav günü sonrasında YDS sonuçları için büyük merak başladı. İşte YDS sonuçları tarihi....

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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