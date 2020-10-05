05.10.2020 - 14:42 |
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları kaç yıl geçerli oluyor?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçları için büyük merak başladı. ÖSYM tarafından uygulanan YDS ardından başarı puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, YDS sonuçları kaç yıl geçerli oluyor sorularına cevap arıyor. İşte ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan o tarih...
19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında alınan YDS başvuru işlemleri ardından 27 Eylül 2020 tarihinde uygulandı. Şimdilerde açıklanacak olan sınav sonuçlarını gözleyen adaylar meraklanıyor. YDS sonuçları tarihi ne zaman, YDS puanı kaç yıl geçerli olur?
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM, kılavuzda sınav sonuçlarının kaç yıl geçerli olduğu hakkında bilgi yayımladı. Buna göre;
"Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir." şeklinde ifade edildi.
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