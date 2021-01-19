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19.01.2021 - 09:49 |

YDS-YÖKDİL ne zaman 2021? Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? İşte YDS-YÖKDİL tarihleri...

YDS ve YÖKDİL tarihleri merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter hesabından 2020'de ertelenen sınavların yapılacağı tarihi paylaştı. 2021 ÖSYM sınav takvimi de yayımlandı. Peki YDS ve YÖKDİL ne zaman yapılacak 2021? İşte ertelenen sınavlarla ilgili tarihler...

YDS-YÖKDİL ne zaman 2021? Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? İşte YDS-YÖKDİL tarihleri...

YDS-YÖKDİL'in yapılacağı zamanlar dil puanını öğrenmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. 2020'de koronavirüsten dolayı bazı sınavların tarihleri ertelenmişti.2020'de ertelenen sınavlarla ilgili ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, bir paylaşım gerçekleştirdi. Peki ertelenen sınavlar hangi tarihte yapılacak? YDS-YÖKDİL ne zaman 2021?

2021 YDS VE YÖKDİL NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/1 sına v tarihi: -28.03.2021

2021-YDS/1 sınav tarihi: 18.04.2021

2021-YDS/2 sınav tarihi: 10.10.2021

2021-YÖKDİL/2 sınav tarihi: 29.08.2021

İşte 2020'de ertelenen sınavların yeni tarihleri...

e-YDS 2020/13- 20 Şubat 2021

2020-YDUS- 20 Şubat 2021

2020-ALES/2- 21 Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS - 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2 -28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı - 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS- 7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT -11 Nisan 2021

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